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Хроника последних дней СССР

Московская система онлайн-голосования в субботу подверглась 4 DDos-атакам

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - За день на московскую систему дистанционного электронного голосования совершено четыре DDos-атаки, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Он отметил, что ни одна из них не представляла серьезной опасности для системы.

Ранее Венедиктов сообщил "Интерфаксу", что утром 17 сентября московская система электронного голосования была дважды атакована, в совокупности с большим потоком людей это вызвало делительные загрузки сайта электронного голосования.

Москва Алексей Венедиктов

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