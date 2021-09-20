У "Единой России" появились шансы на конституционное большинство

Кандидаты-единороссы вышли в лидеры в 190 одномандатных округах после обработки трети протоколов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" имеет шансы на получение конституционного большинства в новом составе Государственной думы, следует из предварительных итогов голосования.

Так, согласно данным информцентра ЦИК, после подсчета 32,62% протоколов по федеральному округу "Единая Россия" набирает 45% голосов - это 101 место в парламенте.

За счет не прошедших в Думу партий "единороссы" могут претендовать еще на десять мест после их пропорционального распределения между победителями. Если к этому добавить 190 потенциальных депутатов-одномандатников, а именно столько кандидатов от "Единой России" лидирует после подсчета 33% протоколов УИК, то партия займет свыше 300 кресел - конституционное большинство.

В настоящее время подсчет голосов продолжается. При этом текущие данные ЦИК не учитывают результаты онлайн-голосования в шести регионах и Москве.

По результатам дистанционного электронного голосования, данные которого были представлены в информцентре Центризбиркома в воскресенье вечером, в шести из семи регионов "Единая Россия" набрала 54,25%. Также, согласно данным ЦИК по онлайн-голосованию, 5-процентный барьер прошли четыре партии: КПРФ получила 11,65% голосов, "Справедливая Россия - За правду" 8,25%, ЛДПР 7,86%, "Новые люди" 7,66%.

В России 17-19 сентября прошли выборы в Госдуму, а также региональные выборы различных уровней. В семи регионах жители имели возможность принять участие в голосовании на избирательных участках, либо в электронной форме дистанционно.