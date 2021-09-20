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Хроника последних дней СССР

Единороссы побеждают по спискам и в одномандатном округе в Бурятии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" по результатам трехдневного голосования на выборах депутатов Госдумы РФ в Бурятии набирает 42,65% голосов после обработки 99% протоколов, сообщили "Интерфаксу" в избирательной комиссии республики в понедельник.

Второй стала КПРФ с 26,73% голосов. На третьем месте партия "Новые люди", набравшая 11,22% голосов. Пятипроцентный барьер также преодолела ЛДПР, в ее поддержку высказались 5,73% избирателей, пришедших на участки. Остальные партии набрали менее 5%.

По данным избиркома, по одномандатному округу большинство голосов 37,43% набрал кандидат от "Единой России" Вячеслав Дамдинцурунов. Второе место у кандидата от КПРФ Баира Цыренова - 19,85% , на третьем месте шоумен Сергей Зверев - за него проголосовал 7,46%.

Явка избирателей в Бурятии составила 45,1%.

Бурятия Госдума РФ Единая Россия Вячеслав Дамдинцурунов

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