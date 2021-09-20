Правительство Хабаровского края сложит полномочия после вступления Дегтярева в должность

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Хабаровского края после вступления в должность губернатора Михаила Дегтярева, который, по предварительным данным, одержал победу на выборах главы региона, уйдет в отставку, сообщает пресс-служба краевого правительства в понедельник.

"Заместители председателя правительства и министры продолжат работать в качестве исполняющих обязанности по своим должностям до момента назначения нового состава правительства. Сформировано оно будет в кратчайший срок", - сказано в сообщении.

Уже известно, что минимум один зампред перейдет на другую работу. В понедельник Дегтярев сообщил журналистам, что предложил пост сенатора Андрею Базилевскому, который сейчас является заместителем председателя правительства края по внутренней политике. Всего в структуре правительства края сейчас девять зампредов, в том числе два первых.

Дегтярев, кандидат от ЛДПР, по итогам трехдневного голосования набрал 56,8% голосов избирателей после обработки 99,75% бюллетеней.