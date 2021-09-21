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Хроника последних дней СССР

Избирком Хабаровского края утвердил результаты выборов губернатора

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Выборы губернатора Хабаровского края признаны состоявшимися, результаты официально утверждены избирательной комиссией региона, сообщает пресс-служба правительства края.

"Протокол был утвержден единогласно. Выборы признаны состоявшимися. Губернатором Хабаровского края избран Михаил Дегтярев", - сказано в сообщении.

В течение 21 сентября Дегтярев будет извещен о данном решении.

"В свою очередь он (Михаил Дегтярев - ИФ) в течение пяти дней обязан предоставить заявление об отсутствии ограничений для вступления в должность. После этого мы соберемся еще раз, чтобы зарегистрировать избранного губернатора Хабаровского края", - отметил председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко, чьи слова приводятся в сообщении.

После этого, в соответствии с уставом региона пройдет процедура инаугурации. Губернатор считается вступившим в должность с момента принесения присяги.

В целом выборы признаны комиссией краевого избиркома открытыми, конкурентными, нарушений законодательства в ходе выборов выявлено не было.

Как сообщалось, Дегтярев, кандидат от ЛДПР, занимающий должность врио губернатора Хабаровского края с июля 2020 года, по итогам трехдневного голосования набрал 56,8% голосов избирателей Хабаровского края. Он обошел троих конкурентов - телеведущую Марину Ким от "Справедливой России - За правду", предпринимателя Бабека Мамедова от партии "Родина" и Владимира Парфенова от Партии пенсионеров.

Хабаровский край Михаил Дегтярев

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