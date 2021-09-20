В ДТП с грузовиками в Свердловской области погиб человек

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Свердловской области на 246-м километре трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись два грузовика с прицепами, один человек погиб и два пострадали, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительном данным, водитель "КАМАЗа" с полуприцепом "Тонар" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом "Шмитц". 54-летний водитель Scania погиб на месте. Его 30-летнего пассажира доставили в больницу. Водитель "КАМАЗа" находится в коме в реанимации.