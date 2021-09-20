В ФоРГО предсказали конституционное большинство "Единой России" в новой Думе

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" имеет возможность набрать конституционное большинство в новом составе Госдумы с учетом результатов голосования по одномандатным округам, считает глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

"Если партия получает 45% по партийным спискам, и более 190 мандатов по округам, то это точно конституционное большинство", - заявил Костин в воскресенье "Интерфаксу", комментируя предварительные итоги выборов в Госдуму.

По его словам, "эту выборную кампанию для "Единой России" характеризуют мобилизация, обновление и пандемия". "Партия поняла, что бороться за ситуативный электорат будет сложно, и сконцентрировалась на мобилизации тех, кто ее уже поддерживает, популярных политиков в одномандатных округах", - отметил Костин.

Костин полагает, что по мере продвижения подсчета голосов на Запад "Единая Россия" свой результат увеличит.

"Первые предварительные результаты "Единой России" на Дальнем Востоке обсуждать с точки зрения понимания всей картины не стоит. По мере продвижения на Запад результат будет улучшаться, но будет ниже результатов 2016 года (54, 2%), сказал эксперт.

По его словам, "Единая Россия" заплатит частью поддержки и за пандемию, и за социально-экономические последствия пандемии, непопулярные реформы.

При этом часть утраченного "Единой Россией" электората окажется у обновленной "Справедливой России - За правду" ", часть - у "Новых людей", часть - у КПРФ, считает собеседник агентства.

Касаясь других партий, Костин обратил внимание на то, что коммунисты серьезно потеснили ЛДПР на Дальнем Востоке, который ранее был их вотчиной, и эта партия там получала более 20% голосов.

"Партия "Новые люди", считает эксперт, забрала какую-то часть протестного электората, какую-то часть прогрессистского электората, почти весь электорат партии "Яблоко".

"Партия "Яблоко" провела худшую кампанию за последние годы. "Новые люди" имеют возможность пройти в Госдуму с высокой степенью вероятности", - сказал Костин.

Согласно данным ЦИК на 8 утра понедельника, "Единая Россия" набирает 49,42% голосов. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что партия набирает 195 мандатов в одномандатных округах, что в сумме даст ей более 300 депутатов в 450-местном парламенте.