Кадыров лидирует на выборах главы Чечни с 99,70% голосов после обработки 100% протоколов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы региона с 99,70% голосов по итогам обработки 100% протоколов, передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК.

Кандидат от КПРФ Халид Накаев набирает 0,12% голосов. Экс-мэр Грозного, замглавы администрации Чечни Иса Хаджимурадов от партии "Справедливая Россия - За правду" получил 0,15%.

Рамзан Кадыров является главой Чечни с 5 апреля 2011 года. Выдвинут кандидатом на выборы руководителя республики от партии "Единая Россия".