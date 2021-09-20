В Народное собрание Дагестана внесены три кандидата на пост главы республики

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин внес в Народное собрание Дагестана три кандидатуры на пост главы республики, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Это врио главы Дагестана Сергей Меликов, член республиканского избиркома с правом решающего голоса Самир Абдулхаликов и зампред Народного собрания Камил Давдиев. Выборы пройдут 14 октября.

Меликов уже представил депутатам кандидатуры на пост члена Совета Федерации от Дагестана. ЭтоЗайдин Джамбулатов - ректор Дагестанской государственной сельскохозяйственной академии имени М.М. Джамбулатова, Елена Ельникова - зампредседателя Народного собрания республики и Ильяс Умаханов - первый зампредседателя комитета Совета Федерации по науке.

Меликов руководит регионом с 5 октября 2020 года.