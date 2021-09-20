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В РФ не принимали решений об изменении состава кабмина после выборов в Думу

В РФ не принимали решений об изменении состава кабмина после выборов в Думу
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Никаких решений по изменению состава правительства после выборов в Госдуму не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты в понедельник поинтересовались у представителя Кремля, будет ли меняться состав правительства после выборов в Думу, и планируется ли задействовать механизм, одобренный поправками к Конституции, согласно которому министры назначаются на свои посты по согласованию с депутатами.

"В случае, если президент примет решение о каких-то назначениях, то, разумеется, по новой Конституции потребуется согласование с Думой... Но что касается, будет или не будет решение президента, мы никогда это не анонсируем", - ответил Песков.

"В настоящий момент никаких решений нет", - подчеркнул он.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней проходило с 17 по 19 сентября.

Дмитрий Песков Госдума

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