В Тольятти произошел пожар в цехе "АвтоВАЗа"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Тольятти в одном из вспомогательных цехов "АвтоВАЗа" произошел пожар, оттуда эвакуировали 50 человек, никто не пострадал, сообщили в управлении МЧС по Самарской области.

Сигнал о пожаре поступил дежурному в 11:31 (10:31 по Москве). Возгорание локализовали на площади в 120 квадратных метров к 12:26 (11:26 по московскому времени), открытое горение было лоиквидировнао в 12:38.

Пожар тушили 96 человек и 28 единиц техники.

В пресс-службе "АвтоВАЗа" "Интерфаксу" подтвердили, что горел один из вспомогательных цехов и что пожара быстро потушили. На работе предприятия пожар не скажется, заверили в компании.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.