Судно Северного флота уточнило границы России в Арктике

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Гидрографическое судно Северного флота "Горизонт" уточнило координаты России в районе Земли Франца-Иосифа, сообщает в понедельник пресс-служба флота.

"Производились промеры глубин, уточнялись координаты критических точек. Это те самые координаты, от которых откладывается граница Российской Федерации", - сообщил капитан судна Виталий Хопрячков, которого цитирует пресс-служба.

В ходе комплексных океанографических работ была "проведена съемка рельефа дна общим объемом более 11 тыс. километров, взяты пробы воды и грунта на акватории Баренцева и Карского морей", говорится в сообщении.

Исследования проводились в течение последних двух месяцев. В данный момент "Горизонт" ввернулся в пункт базирования гидрографических кораблей Северного флота - поселок Мишуково (Мурманская область).

Как отмечают в пресс-службе, на прошлой неделе в Мурманск вернулось гидрографическое судно "Ромуальд Муклевич", экипаж которого в рамках совместной экспедиции Северного флота и Русского географического общества проводил исследования у побережья острова Северный Новой Земли и континентального побережья, где проходили маршруты северных конвоев в годы Великой Отечественной войны.