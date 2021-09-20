Власти Петербурга обратили внимание на взрывы на съемках на территории бывшего завода

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников Петербурга (КГИОП) обратился в полицию в связи со взрывом пиротехники на территории бывшего завода "Красный треугольник", сообщили в ведомстве.

Поводом послужила видеозапись взрыва, опубликованная в начале сентября в соцсетях, организаторов съемок установить пока не смогли.

В ведомстве усмотрели признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243 УК РФ "Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия".

Территория и здания бывшего завода (80 корпусов) признаны объектами культурного наследия и входят в "Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры "Треугольник", напомнили в КГИОП.

В КГИОП напомнили, что ранее неоднократно направляли обращения в адрес районной администрации и городского комитета имущественных отношений о необходимости принять меры по исключению свободного доступа на объект, по разбору мусора, ограждению аварийных участков, по обеспечению круглосуточной охраны и пожарной безопасности.

В ноябре прошлого года на территории бывшего завода рухнула крыша корпуса №8. Жители предполагали, что это произошло из-за действий неизвестных, которые срезали металлоконструкции, поддерживавшие кровлю. Аналогичное обрушение произошло в 2011 году в корпусе №4. Отмечалось, что также срезаны металлоконструкции в корпусах №22 и №26.