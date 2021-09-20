Власти Петербурга обратили внимание на взрывы на съемках на территории бывшего завода
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников Петербурга (КГИОП) обратился в полицию в связи со взрывом пиротехники на территории бывшего завода "Красный треугольник", сообщили в ведомстве.
Поводом послужила видеозапись взрыва, опубликованная в начале сентября в соцсетях, организаторов съемок установить пока не смогли.
В ведомстве усмотрели признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243 УК РФ "Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия".
Территория и здания бывшего завода (80 корпусов) признаны объектами культурного наследия и входят в "Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры "Треугольник", напомнили в КГИОП.
В КГИОП напомнили, что ранее неоднократно направляли обращения в адрес районной администрации и городского комитета имущественных отношений о необходимости принять меры по исключению свободного доступа на объект, по разбору мусора, ограждению аварийных участков, по обеспечению круглосуточной охраны и пожарной безопасности.
В ноябре прошлого года на территории бывшего завода рухнула крыша корпуса №8. Жители предполагали, что это произошло из-за действий неизвестных, которые срезали металлоконструкции, поддерживавшие кровлю. Аналогичное обрушение произошло в 2011 году в корпусе №4. Отмечалось, что также срезаны металлоконструкции в корпусах №22 и №26.
"Красный треугольник" - первая в России фабрика по изготовлению изделий из резины, основана в 1860 году. Расположена на юго-востоке города, в старом промышленном поясе Петербурга, на набережной Обводного канала. Производство успешно работало до 1990-х годов, обеспечивая весь Советский союз резиновыми сапогами. В 2002 году по решению суда предприятие признали банкротом.
Как сообщают городские СМИ, сейчас основным собственником "Красного треугольника" по объему площадей является городская администрация. Согласно данным Фонда имущества Петербурга, Смольному принадлежит 9,9 га земли из 34, а также 205 тыс. квадратных метров площадей из 545 тыс.
В 2017 году власти заявили о редевелопменте территории. Сейчас в отдельных корпусах промзоны работают несколько обувных фирм, офисы, мастерские, спортивные центры, фото- и музыкальные студии.
В начале 2010-х годов на заброшенных участках предприятия режиссер Федор Бондарчук снимал фильм "Сталинград".