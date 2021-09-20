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Хроника последних дней СССР

"Почта России" за счет допэмиссии нарастит уставный капитал на 200 млрд рублей

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - АО "Почта России" сообщило, что планирует увеличить уставный капитал на 200 млрд рублей с нынешних 15,75 млрд рублей, разместив в пользу государства 200 млн акций номиналом тысяча рублей.

Государство в качестве оплаты акций допэмиссии внесет в уставный капитал "Почты России" денежные средства для модернизации отделений по всей стране, а также 100% минус 1 акция АО "Марка", интеллектуальные права на использование системы ГИС ЖКХ и ряд объектов недвижимости, которые остались в федеральной собственности после реорганизации ФГУП "Почта России" в акционерное общество.

Почта России

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