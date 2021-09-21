Поиск
Хроника последних дней СССР

Вдова дирижера Мравинского погибла при пожаре в Петербурге

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Региональное управление Следственного комитета проверяет обстоятельства гибели профессора Петербургской консерватории Александры Вавилиной, сообщили в ведомстве.

"Днём 20 сентября в квартире одного из домов по Петровской набережной после пожара было обнаружено тело Вавилиной Александры Михайловны 1928 года рождения, являющейся заслуженной артисткой РСФСР", - говорится в сообщении.

В СК отметили, что проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи вместе с криминалистами управления СК по Петербургу, сотрудниками региональных управлений МВД и МЧС, судмедэкспертом осматривают место происшествия.

Пожар произошел в понедельник днем в квартире в историческом центре Петербурга, в Петроградском районе по адресу: Петровская набережная, дом 4. Сообщение о возгорании поступило в 13:08, уточнили в региональном управлении МЧС.

"В четырёхкомнатной квартире восьмиэтажного жилого дома, в коридоре и на кухне происходило горение на общей площади 30 кв. метров", - говорится в сообщении ведомства.

К 13:42 пожар ликвидировали.

В Петербургской консерватории гибель Вавилиной подтвердили. Информация о прощании появится позже.

Вавилина окончила музыкальное училище имени Римского-Корсакова, Ленинградскую консерваторию. Выступала в симфоническом оркестре Ленинградской филармонии под руководством своего мужа - дирижера Евгения Мравинского.

Её ученики становились лауреатами международных и национальных конкурсов, солистами Мариинского и Большого театров.

Санкт-Петербург Александра Вавилина

Новости

Правительство спрогнозировало профицит бюджета РФ в 1,41 трлн руб. в 2022 году

Нападения в школах и вузах

Жертвам стрельбы в Перми было от 18 до 66 лет

Что произошло за день: понедельник, 20 сентября

Нападения в школах и вузах

Девять пострадавших при стрельбе в Перми находятся в тяжелом состоянии

Девять пострадавших при стрельбе в Перми находятся в тяжелом состоянии

Госдеп США заявил, что РФ на выборах не соблюдала международные обязательства

Госдеп США заявил, что РФ на выборах не соблюдала международные обязательства

"Почта России" за счет допэмиссии нарастит уставный капитал на 200 млрд рублей

Нападения в школах и вузах

Путин назвал стрельбу в Перми бедой для всей страны

Облсуд отменил выход по УДО убившего жену екатеринбургского фотографа

Облсуд отменил выход по УДО убившего жену екатеринбургского фотографа

В Госдуму прошли представители восьми партий

Нападения в школах и вузах

Власти Прикамья выплатят по 1 млн руб. семьям погибших при стрельбе в Перми

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');