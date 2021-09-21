Вдова дирижера Мравинского погибла при пожаре в Петербурге

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Региональное управление Следственного комитета проверяет обстоятельства гибели профессора Петербургской консерватории Александры Вавилиной, сообщили в ведомстве.

"Днём 20 сентября в квартире одного из домов по Петровской набережной после пожара было обнаружено тело Вавилиной Александры Михайловны 1928 года рождения, являющейся заслуженной артисткой РСФСР", - говорится в сообщении.

В СК отметили, что проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи вместе с криминалистами управления СК по Петербургу, сотрудниками региональных управлений МВД и МЧС, судмедэкспертом осматривают место происшествия.

Пожар произошел в понедельник днем в квартире в историческом центре Петербурга, в Петроградском районе по адресу: Петровская набережная, дом 4. Сообщение о возгорании поступило в 13:08, уточнили в региональном управлении МЧС.

"В четырёхкомнатной квартире восьмиэтажного жилого дома, в коридоре и на кухне происходило горение на общей площади 30 кв. метров", - говорится в сообщении ведомства.

К 13:42 пожар ликвидировали.

В Петербургской консерватории гибель Вавилиной подтвердили. Информация о прощании появится позже.

Вавилина окончила музыкальное училище имени Римского-Корсакова, Ленинградскую консерваторию. Выступала в симфоническом оркестре Ленинградской филармонии под руководством своего мужа - дирижера Евгения Мравинского.

Её ученики становились лауреатами международных и национальных конкурсов, солистами Мариинского и Большого театров.