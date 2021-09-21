Прокуратура на Сахалине расследует обстоятельства гибели школьницы на стройке

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Сахалинской области выясняет обстоятельства гибели в понедельник 12-летней школьницы на стройке в городе Долинске, сообщила пресс-служба ведомства.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Отмечается, что строительный объект не был огорожен.

"На контроле прокуратуры находится расследование уголовных дел, возбужденных следственными органами по факту смерти несовершеннолетней, а также халатности должностных лиц администрации района в связи с непринятием мер к владельцу объекта (стройки - ИФ)", - говорится в сообщении.

В ходе расследования следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение охраны строительного объекта и недопущение на него посторонних лиц.

Отмечается, что прокуратура региона также проводит свою проверку, в ходе которой "даст оценку органам системы профилактики на предмет полноты принимаемых мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также администрации Долинского городского округа и застройщику в части непринятия мер по ограждению объекта незавершенного строительства".

По данным местных СМИ, на стройке школьники снимали видео, девочка оступилась, упала и погибла.