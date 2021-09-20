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Хроника последних дней СССР

В Госдуму прошли представители восьми партий

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуму прошли представители от восьми партий, а больше всего голосов набрала "Единая Россия" и обеспечила себе конституционное большинство, хотя показала результат хуже, чем в 2016 году, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"В общей сложности в Госдуме будет от восьми партий, то есть пять парламентских и три непарламентские партии", - сказала Памфилова.

"У нас девять руководителей субъектов РФ избирались, из них шесть человек - это те, кто победил от партии "Единая Россия", один самовыдвиженец, один от партии ЛДПР и один от партии КПРФ", - добавила она.

Выборы она назвала состоявшимися и отметила, что по итогам подсчета 98,5% протоколов явка составила 51,68%.

В 35 регионах признаны недействительными 25 830 бюллетеней на 107 участках, заявила председатель ЦИК. В том числе речь идет о Москве, Петербурге, Московской области, Крыме.

"Конечно, пока то, что мы видим, в общих масштабах страны - это мизерный, ничтожный результат. Но поскольку каждый голос дорог, мы очень серьезное значение этому придаем", - отметила Памфилова.

На двух участках для голосования в Санкт-Петербурге по итогам прошедших выборов из-за допущенных нарушений может быть возбуждено уголовное дело, предварительно еще на шести - семи есть основания для отмены результатов выборов, продолжила она.

Итоги выборов ЦИК планирует подвести 24 сентября, а до тех пор у комиссии будет "тяжелая рабочая неделя", сказала Памфилова.

Москва Петербург Центризбирком Госдума Элла Памфилова Единая Россия

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