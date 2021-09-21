Первое заседание Госдумы нового созыва может состояться 29 сентября

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Госдума нового, восьмого созыва может провести первое заседание в среду, 29 сентября, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Эта дата чаще всего упоминается", - сказал собеседник агентства в партии "Единая Россия".

По его словам, в любом случае заседание состоится до 1 октября. Для этого, согласно закону, необходим указ президента РФ Владимира Путина.

В соответствии со статьей 99 Конституции РФ Госдума собирается на первое заседание на 30 день после избрания. Президент может созвать заседание нижней палаты парламента ранее этого срока.

Ранее в сентябре в РФ прошло голосование на выборах различного уровня, в том числе и в Госдуму.