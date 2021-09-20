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Хроника последних дней СССР

"Единая Россия" победила в Москве на выборах в Госдуму с почти 37% голосов

"Единая Россия" победила в Москве на выборах в Госдуму с почти 37% голосов
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В столице по итогам обработки 100% протоколов на выборах в Госдуму победила партия "Единая Россия" с 36,98% голосов, "Новые люди" обошли ЛДПР, сообщил "Интерфаксу" зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Получено 100% протоколов. "Единая Россия" - 36,98%, КПРФ - 22,66%, "Справедливая Россия" - 7,34%", "Новые люди" - 7,09%, ЛДПР - 7,08%", - сказал Реут.

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Он уточнил, что в этих результатах учтено и онлайн-голосование. По его словам, итоговая явка избирателей в Москве составила 50,3%.

Голосование на выборах различного уровня в сентябре проходило в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период шли выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.

Также в этот период в Москве состоялись довыборы в Мосгордуму по 19-му и 37-му избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева в муниципальном округе Щукино.

Москва Единая Россия

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