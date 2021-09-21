Источник сообщил о задержаниях в УМВД по Амурской области

Фото: Владимир Андреев/URA.RU/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Несколько сотрудников управления МВД по Амурской области задержаны во вторник по подозрению в получении взятки, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В здании УМВД области сегодня работали следователи и оперативные группы. Задержаны несколько сотрудников - руководитель одного из подразделений и его подчиненные. Они подозреваются в получении взятки", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает. В региональном следственном управлении и в полиции пока не комментируют эти сведения.