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Приамурских полицейских задержали за ограбление подпольного казино

Приамурских полицейских задержали за ограбление подпольного казино
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело сразу по трем статьям возбуждено в отношении группы сотрудников УМВД Амурской области, которые подозреваются в получении взятки, превышении полномочий и грабеже, сообщает региональное следственное управление СК по Амурской области.

По версии следствия, в начале июня подозреваемые получили взятку от представителя нелегального игорного заведения в Благовещенске. За взятку полицейские должны были "не заметить" существование казино и отказаться от возбуждения уголовного дела в отношении его организаторов.

А находясь в игорном зале полицейские захватили с собой продукты питания и алкоголь почти на 12 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы УФСБ России по Амурской области.

Пока не уточняется, сколько фигурантов в уголовном деле. Как пояснили в следственном управлении, это связано с тем, что расследование находится на начальном этапе.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в здании УМВД работали следователи и оперативные группы, были задержаны несколько сотрудников полиции.

Амурская область МВД

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