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РСПП рассчитывает провести съезд с участием Путина 2 декабря

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей рассчитывает провести итоговый съезд с участием президента Владимира Путина ориентировочно 2 декабря. Об этом сообщил президент РСПП Александр Шохин.

Съезд РСПП должен завершить серию форумов в рамках "Недель российского бизнеса", которые союз проводит в 2021 году.

"В начале декабря на съезде РСПП подведем их итоги, в том числе в рамках встречи с президентом Российской Федерации, которая состоится в формате, который позволит, с одной стороны, нам провести содержательное общение с президентом, но, с другой стороны, безусловно будет учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку", - сообщил Шохин.

Формат РСПП будет обсуждать с администрацией президента и с Роспотребнадзором ближе к дате его проведения, добавил он.

С 2020 года РСПП проводит "Недели российского бизнеса" дистанционно, напомнил Шохин. На 2021 год было запланировано 30 форумов, три из которых уже прошли.

В 2020 году Путин в октябре участвовал в съезде РСПП по видеосвязи.

С прошлой недели президент самоизолировался из-за случаев заражения коронавирусом в его ближайшем окружении. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин чувствует себя хорошо и работает дистанционно.

РСПП Владимир Путин Александр Шохин Роспотребнадзор Коронавирус

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