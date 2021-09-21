Слуцкий не получил визу для поездки на Генассамблею ООН

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пока не получил визу США для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщил "Интерфаксу" источник в нижней палате российского парламента.

"В настоящее время визу Леониду Слуцкому для поездки на сессию ГА ООН не дали", - сказал собеседник агентства во вторник. Он отметил, что сохраняется надежда на урегулирование этого вопроса.

Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что пока не все члены российской делегации получили американские визы для участия в сессии ГА ООН, Москва рассчитывает, что США выполнят свои обязательства в этой сфере.

"Нет, не все. Мы ожидаем от американской стороны выполнения обязательств как страны, принимающей у себя ООН, по выдаче виз всем заявленным российским участникам. Речь идет о российской делегации на сессии ГА ООН", - сказала она в ходе брифинга.

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 14 сентября. С 21 по 27 сентября пройдет неделя высокого уровня. В этом году сессия возобновила работу в очном формате. Как ожидается, на неделю высокого уровня в Нью-Йорк прибудут руководители 83 государств, 43 главы правительств, а также министры иностранных дел 23 стран.

"Я единственный из всей делегации России на данный момент не получил визы. Вероятность того, что ее дадут непосредственно перед вылетом, крайне мала. Причины задержки посольство США не объясняет. Вполне возможно, это связано с тем, что моя фамилия находится в американских "черных списках", как и имена многих других российских политиков. Однако санкции, наложенные в обход ООН, не дают Соединенным Штатам права закрывать въезд официальным лицам РФ на заседания крупнейшей международной организации", - сказал позже сам Слуцкий журналистам.

По его словам, "это невыполнение со стороны США своих обязательств как страны пребывания штаб-квартиры ООН, это снова новый виток "визовых войн". Кроме того, отметил глава комитета, "это не первый случай подобных злоупотреблений Вашингтоном этой сфере, что еще раз заставляет задуматься о том, действительно ли ООН стоит продолжать размещать штаб-квартиру в Нью-Йорке".

Основная часть делегации отбывает в Нью-Йорк 21 сентября в первой половине дня.