Зеленский прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Президентский самолет совершил посадку в Нью-Йорке", - сообщил Никифоров агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, выступление президента Украины ожидается в среду, 22 сентября, около 16.40 по местному времени.

В рамках визита запланировано выступление Зеленского на Генассамблее ООН, ряд двусторонних и многосторонних встреч главы государства и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Президент Украины встретится и с генеральным секретарем ООН, и с генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами. Это будет очень насыщенный визит, который расписан буквально по минутам ", - сообщил глава МИД Украины.

Во вторник, 21 сентября, у Зеленского запланирована встреча с президентами Польши, Молдовы и Грузии.