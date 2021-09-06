КТК счел внутреннее повреждение детали причиной аварии с разливом нефти в Черное море

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Подрядчик Каспийского трубопроводного консорциума - АО "Транснефть-Сервис" - выполнил ремонт выносного причального устройства - 1 (ВПУ-1), авария на котором в августе привела к разливу нефти в Черное море, и заменил детали, внутреннее повреждение одной из которых, по предварительным данным, и стало причиной произошедшего.

"5 сентября на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском осуществлен ремонт выносного причального устройства (ВПУ-1). Специалистами АО "Транснефть - Сервис", подрядной организации по техническому обслуживанию морского оборудования КТК, произведена замена обоих гидрокомпенсаторов - элементов конструкции выносного причального устройства. Внутреннее повреждение одной из этих деталей, по предварительным данным, стало причиной выхода нефти при погрузке танкера 7 августа 2021 года", - сообщает пресс-служба КТК.

"Заказ на новые гидрокомпенсаторы был оперативно размещен у производителя ВПУ, компании IMODCO (Монако). В сжатые сроки необходимое количество деталей было доставлено на Морской терминал КТК. Замена гидрокомпенсаторов производилась в соответствии с технической документацией изготовителя и с соблюдением требований государственных контролирующих органов России", - отмечается в пресс-релизе.

По завершении приемочных испытаний отремонтированное ВПУ-1 будет вновь введено в эксплуатацию. В ближайших планах консорциума замена обоих гидрокомпенсаторов на ВПУ-2.

Разлив нефти

Вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony (греческий флаг, порт приписки Пирей) с выносного погрузочного устройства ВПУ-1, расположенного в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. КТК, эксплуатирующий ВПУ, сообщал, что разлив был локализован 7 августа к 22:42 по московскому времени, ликвидация разлива завершена, ведется работа по мониторингу акватории Черного моря. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 кв. метров, объем - порядка 12 куб. м.

Позднее Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь загрязнения в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тыс. раз больше, чем заявлял КТК.

Росприроднадзор в связи с аварией проверит 36 российских портов и терминалов, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.