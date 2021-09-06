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КТК счел внутреннее повреждение детали причиной аварии с разливом нефти в Черное море

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Подрядчик Каспийского трубопроводного консорциума - АО "Транснефть-Сервис" - выполнил ремонт выносного причального устройства - 1 (ВПУ-1), авария на котором в августе привела к разливу нефти в Черное море, и заменил детали, внутреннее повреждение одной из которых, по предварительным данным, и стало причиной произошедшего.

"5 сентября на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском осуществлен ремонт выносного причального устройства (ВПУ-1). Специалистами АО "Транснефть - Сервис", подрядной организации по техническому обслуживанию морского оборудования КТК, произведена замена обоих гидрокомпенсаторов - элементов конструкции выносного причального устройства. Внутреннее повреждение одной из этих деталей, по предварительным данным, стало причиной выхода нефти при погрузке танкера 7 августа 2021 года", - сообщает пресс-служба КТК.

В РоссииДело о нефтеразливе под Новороссийском квалифицировали по более тяжкой статьеЧитать подробнее

"Заказ на новые гидрокомпенсаторы был оперативно размещен у производителя ВПУ, компании IMODCO (Монако). В сжатые сроки необходимое количество деталей было доставлено на Морской терминал КТК. Замена гидрокомпенсаторов производилась в соответствии с технической документацией изготовителя и с соблюдением требований государственных контролирующих органов России", - отмечается в пресс-релизе.

По завершении приемочных испытаний отремонтированное ВПУ-1 будет вновь введено в эксплуатацию. В ближайших планах консорциума замена обоих гидрокомпенсаторов на ВПУ-2.

Разлив нефти

Вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony (греческий флаг, порт приписки Пирей) с выносного погрузочного устройства ВПУ-1, расположенного в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. КТК, эксплуатирующий ВПУ, сообщал, что разлив был локализован 7 августа к 22:42 по московскому времени, ликвидация разлива завершена, ведется работа по мониторингу акватории Черного моря. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 кв. метров, объем - порядка 12 куб. м.

Позднее Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь загрязнения в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тыс. раз больше, чем заявлял КТК.

Росприроднадзор в связи с аварией проверит 36 российских портов и терминалов, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. В 2018 году компания закончила реализацию проекта расширения, которая позволила увеличить мощность трубопровода до 67 млн тонн нефти в год.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов.

Акционеры КТК: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%; Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК Новороссийск Черное море

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