В Кемеровской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,6 зарегистрирован в Кемеровской области, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 00:53 мск в среду, находился в 32 км к юго-юго-западу от города Белово. Интенсивность сотрясений в эпицентре - 4,3 балла по шкале MSK-64.

По данным Алтае-Саянского филиала, землетрясения в Кузбассе в основном связаны с интенсивными горными работами - выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Как правило, очаги таких землетрясений находятся на небольшой глубине.