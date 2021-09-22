В Карелии задержанный умер в камере изолятора

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Подозреваемый в преступлении обнаружен мертвым в камере изолятора временного содержания в городе Костомукша в Карелии.

"Мужчину ранее задержали и поместили в камеру изолятора по ст. 91 УПК РФ (Основания задержания подозреваемого). Сейчас следователи отдела по городу Костомукша проводят проверку, в частности, опрашивают сотрудников изолятора и просматривают записи камер видеонаблюдения", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по Карелии..

Предварительно установлено, что тело мужчины нашли в ночь на 21 сентября с телесными повреждениями, добавили в пресс-службе.