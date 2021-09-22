Клиентки бара пожаловались на охранника, распылившего им в лицо перцовый газ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Красноярске полиция проверяет информацию о конфликте трех посетительниц одного из баров с охранников, который якобы распылил им в лицо перцовый газ из баллончика, сообщило краевое МВД.

О нападении в полиции узнали от врачей, к которым обратились пострадавшие. У всех трех женщин диагностировали химический ожог роговицы и конъюнктивы первой степени обоих глаз.

Полицейским женщины рассказали, что в ночь на 18 сентября они в баре поругались с охранником, и он распылил в их сторону газ. Личность напавшего не установлена.