Подозреваемых во взятках приморских таможенников отправили под домашний арест

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовные дела в отношении начальника и сотрудников таможенного поста "Морской порт Славянка" в Приморском крае, которые подозреваются в получении взяток за поблажки при оформлении судна и мошенничестве. Об этом сообщило следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, начальник таможенного поста предложил владельцу судна передать ему 600 тыс. рублей за поверхностный таможенный контроль. Следователи выявили и другие эпизоды получения взяток и мошенничества.

"Помимо главного фигуранта установлено еще четыре должностных лица таможни, причастных к получению взяток и гражданское лицо, подозреваемое в мошенничестве", - отмечается в пресс-релизе.

Мужчина, по версии следствия, получал от начальника таможенного поста деньги якобы для передачи их руководству за покровительство, однако деньги оставлял себе.

По ходатайству следователя суд отправил всех фигурантов под домашний арест.

Преступление выявлено во взаимодействии сотрудников Следственного комитета, УФСБ России по Приморскому краю и Дальневосточного таможенного управления.

Со своей стороны пресс-служба Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) сообщила, что общая сумма взяток превысила 1,3 млн рублей.

Еще одно уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении должностного лица Владивостокской таможни по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения), говорится в сообщении.