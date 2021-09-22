Начальник Горьковской железной дороги перейдет на работу в Госдуму

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Анатолий Лесун в ближайшее время покинет пост начальника Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО "РЖД"), поскольку выиграл выборы в Госдуму, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГЖД. Кто его сменит, в пресс-службе пока не знают.

Лесун руководил ГЖД с 2009 года. С марта 2011 года был депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области.

В Госдуму он избрался по одномандатному избирательному округу в Нижегородской области. На выборы он выдвинулся от "Единой России"

ГЖД связывает Центральный, Северо-Западный и Северный районы России с Поволжьем, Уралом и Сибирью, обслуживает 15 регионов.