Рыбак нашел человеческий скелет на берегу реки в Республике Алтай

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Проверка проводится в Республике Алтай по факту обнаружения в Онгудайском районе на берегу реки Катунь человеческого скелета, сообщает в среду следственное управление СКР по региону.

По предварительным данным, днем 19 сентября 65-летний уроженец Онгудайского района, ныне проживающий в Кемеровской области, рыбачил на берегу Катуни. Находясь в урочище Каянча, на левом берегу реки рыбак обнаружил в песке скелет человека.

На следующий день мужчина обратился в полицию и рассказал о своей находке. Следователи СУ СКР совместно с очевидцем и сотрудниками полиции выехали на место происшествия и изъяли скелет.

В настоящее время следователи устанавливают личность погибшего и обстоятельства его гибели.