Поиск
Хроника последних дней СССР

Рыбак нашел человеческий скелет на берегу реки в Республике Алтай

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Проверка проводится в Республике Алтай по факту обнаружения в Онгудайском районе на берегу реки Катунь человеческого скелета, сообщает в среду следственное управление СКР по региону.

По предварительным данным, днем 19 сентября 65-летний уроженец Онгудайского района, ныне проживающий в Кемеровской области, рыбачил на берегу Катуни. Находясь в урочище Каянча, на левом берегу реки рыбак обнаружил в песке скелет человека.

На следующий день мужчина обратился в полицию и рассказал о своей находке. Следователи СУ СКР совместно с очевидцем и сотрудниками полиции выехали на место происшествия и изъяли скелет.

В настоящее время следователи устанавливают личность погибшего и обстоятельства его гибели.

Республика Алтай СКР

Новости

После пропажи самолета под Хабаровском возбудили уголовное дело

Памфилова спрогнозировала переход Москвы на федеральную систему ДЭГ

Куршская коса приняла летом рекордное число туристов за свою историю

Куршская коса приняла летом рекордное число туристов за свою историю

Пропавший под Хабаровском самолет проверял наземные средства связи

Мосгоризбирком разъяснил, что пересчитывать голоса в ДЭГ Москвы не будут

Мосгоризбирком разъяснил, что пересчитывать голоса в ДЭГ Москвы не будут

Ан-26 с экипажем из шести человек пропал под Хабаровском

Задержавший пермского стрелка лейтенант получит орден Мужества

Задержавший пермского стрелка лейтенант получит орден Мужества

В России коронавирус обнаружили еще у 19 706 человек

В России коронавирус обнаружили еще у 19 706 человек

В Свердловской области задержан мужчина, зашедший с ружьем в школу

В Свердловской области задержан мужчина, зашедший с ружьем в школу

Общественный штаб поручил перепроверить электронные голоса в Москве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');