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Хроника последних дней СССР

Пожилого тренера заподозрили в надругательстве над несовершеннолетними

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Выборге 76-летний тренер по восточным единоборствам стал фигурантом уголовного дела о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних младше 14 лет (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК), сообщило управление СК по Ленинградской области.

Во версии следствия, несколько лет назад он совершал насильственные действия сексуального характера с детьми в детском лагере.

"Данное преступление длительное время оставалось латентным, поскольку в силу возраста несовершеннолетние не могли в полной мере осознавать характер и значение совершаемых с ним действий", - отметили в СК.

Подозреваемый задержан.

Ленинградская область СКР Выборгский район

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