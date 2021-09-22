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Хроника последних дней СССР

В Екатеринбурге раскрыли экстремистов, склонявших мигрантов к терактам

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Члены религиозно-экстремистской ячейки в Екатеринбурге из числа приезжих из Центральной Азии задержаны по подозрению в склонении мигрантов к террористическим преступлениям, говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ, поступившем в среду в "Интерфакс".

По данным спецслужбы, "члены преступной группы причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности в РФ".

"Изъятые в ходе обысков вещественные доказательства подтверждают их контакты с главарями террористических структур в ближневосточном регионе, а также склонение трудовых мигрантов к осуществлению на территории РФ преступлений террористического характера", - заявили в ЦОС.

Там не уточнили количества задержанных, их имен и наименования организации.

Екатеринбург ФСБ России

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