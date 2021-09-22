Результаты выборов депутатов Госдумы отменили на семи участках в Петербурге

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге признали недействительными результаты выборов в Государственную думу на семи участках, в Заксобрание - на шести участках, сообщил журналистам в среду член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.

По его словам, Горизбирком признает факт нарушений "на некоторых избирательных участках", хотя в целом выборы в Петербурге прошли в соответствии с законом.

В частности, речь о нарушениях на участке №803 в Кировском районе, где под камерами видеонаблюдения председатель участковой комиссии разбил стационарную урну и разбросал бюллетени. "Проводится доследственная проверка Следственного комитета", - сказал Кузьмин.

Также результаты выборов отменили на участке №2151 во Фрунзенском районе, где в стационарных ящиках и сейф-пакетах было больше бюллетеней, чем выдано избирателям, и на участке №11 в Адмиралтейском районе, где выявили многочисленные нарушения.

"Мы со стороны Санкт-Петербургской избирательной комиссии реагировали на все нарушения, продолжаем работать", - сказал Кузьмин.

Ночью в среду горизбирком подвел итоги выборов в Закс Петербурга. Из 50 мест в парламенте 29 получила "Единая Россия", 7 - КПРФ, 5 - "Справедливая Россия - За правду", по 3 - ЛДПР и "Новые люди", 2 - "Яблоко", также самовыдвиженкой прошла дочь спикера прошлого созыва Вячеслава Макарова Марина Лыбанева.

Как сообщалось, трое членов горизбиркома не признали результаты выборов в Закс в связи с нарушениями и заявили особое мнение.