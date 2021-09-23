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Хроника последних дней СССР

ФСБ завела дела на задержанных на Урале членов террористического сообщества

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Следственный отдел УФСБ России по Свердловской области возбудил уголовное дела в отношении пятерых задержанных в сентябре членов террористического сообщества, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в отношении пятерых задержанных лиц возбуждено три уголовных дела по статье 205.1 (содействие террористической деятельности), статье 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), статье 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), статье 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) статье 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ.

Все задержанные арестованы. В отношении десятерых иностранцев принято решение об их выдворении с закрытием въезда в РФ на различные длительные сроки.

Отмечается также, что в результате проведенных в сентябре 2021 года трех спецопераций при силовой поддержке подразделений специального назначения ФСБ России были задержаны 15 членов террористического сообщества. Из незаконного оборота было изъято взрывчатое вещество общей массой порядка трех килограммов.

Свердловская область

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