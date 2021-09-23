Тундровикам Ямала выдадут наборы для отпугивания белых медведей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Кочевникам Ямало-Ненецкого автономного округа выдадут комплекты для отпугивания белых медведей, сообщает региональный оперштаб.

"Для кочевых семей Ямальского района, находящихся в зоне обитания белых медведей, приобрели комплекты для отпугивания диких животных. В них входят фальшфейеры, пусковые устройства-ракетницы с патронами и памятки с правилами поведения при встрече с медведями", - говорится в сообщении.

Наборы уже привезли в село Сеяха. В ближайшее время решится вопрос с доставкой их до стойбищ оленеводов.

В конце августа три белых медведя наведались в чум кочевников в Сеяхинской тундре. Хищники не только напугали жителей чума, но и съели весь сахар, рассыпали муку, сломали нарты кочевников.

Чтобы спасти людей от незваных гостей, специалисты службы по охране биоресурсов ЯНАО совместно с экипажем вертолёта МИ-8 авиакомпании "Ямал" развернули целую операцию по отпугиванию белых медведей. Зверей, занесенных в "Красную книгу", отогнали на безопасное расстояние.