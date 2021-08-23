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30 лет назад: хроника последних дней СССР

На Ямале пришлось вертолетом отпугивать медведей, разоривших чум оленеводов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Три белых медведя наведались в чум кочевников в Сеяхинской тундре в Ямало-Ненецком автономном округе, отпугивать хищников пришлось вертолетом. Об этом сообщает на своей странице в соцсети региональный департамент природных ресурсов.

"Нежданные визитёры не только напугали жителей чума, а еще и полакомились их запасами. Они съели весь сахар, рассыпали муку, сломали нарты кочевников", - говорится в сообщении.

Чтобы спасти людей от незваных гостей, специалисты службы по охране биоресурсов ЯНАО совместно с экипажем вертолёта МИ-8 авиакомпании "Ямал" развернули целую операцию по отпугиванию белых медведей.

"Животное краснокнижное, стрелять в него нельзя, поэтому преследование на вертолете – единственный способ отогнать на безопасное расстояние", - отмечает ведомство.

Спасательная операция завершилась успешно. С оленеводами проведена беседа и вручены памятки, как действовать при встрече с белым медведем.

ЯНАО

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