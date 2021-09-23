Адвокат россиянки Сапеги заявил, что не знает о продлении ей домашнего ареста

Александр Филанович подчеркнул, что по закону Белоруссии следствие не обязано сообщать ему о продлении меры пресечения

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Александру Филановичу - адвокату гражданки РФ Софьи Сапеги, задержанной в мае в Минске, - неизвестно о продлении срока содержания под домашним арестом его подзащитной.

По его словам, у следствия отсутствует обязанность ознакомления защитника с продлением срока в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Белоруссии. Так он прокомментировал информацию о продлении Сапеге срока домашнего ареста.

Некоторые СМИ со ссылкой на мать задержанной сообщили в четверг, что Сапеге продлили арест до 25 декабря.

Филанович также сообщил агентству "Интерфакс", что следственные действия с участием Сапеги продолжаются.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был принудительно посажен в аэропорту Минска под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского лайнера в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился бывший редактор признанного в республике экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета Сапега. Их обоих задержали белорусские власти после приземления.

В 2020 году власти Белоруссии включили создателей NEXTA Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в республике.

Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.