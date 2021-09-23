Воронежская пенсионерка получила 8 лет за убийство 98-летней матери

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Воронеже вынес приговор 69-летней местной жительнице, обвиняемой в убийстве своей матери, сообщает СУ СКР по региону в четверг.

Женщине назначено восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, говорится в сообщении.

Тело 98-летней женщины с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти, обнаружили в ее квартире в сентябре 2020 года. В совершении преступления заподозрили ее 69-летнюю дочь, с которой они вместе проживали.

Первоначально подозреваемая придерживалась версии о том, что мать получила травмы после неоднократных падений с дивана. Позже она созналась, что избила мать из-за неприязни к ней, так как вынуждена была длительное время ухаживать за престарелой женщиной.

Потерпевшая скончалась от травм, а ее дочь при помощи тонального крема замаскировала видимые телесные повреждения.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате закрытой травмы груди с повреждением левого легкого.

На завершающей стадии расследования женщина отказалась от признательных показаний и настаивала на первоначальной версии событий.