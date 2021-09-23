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Хроника последних дней СССР

Памфилова раскритиковала работу членов избиркомов с правом совещательного голоса

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Многие члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса усложняли и пытались дезорганизовать работу на прошедших выборах, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Я хочу сказать, что работу (у нас вот собирается сейчас оперативная информация по регионам) очень усложняли те, кого назначили членами комиссии с правом совещательного голоса. Те, кто выполнял в расширенном масштабе функции наблюдателей. Многие из них вместо того, чтобы содействовать эффективной работе комиссии, пытались дезорганизовывать, просто изводили комиссии разного рода придирками, отвлекали, просто изматывали людей сознательно", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в четверг.

По ее словам, "этому подверглись все члены комиссий из всех партий".

"Я благодарю тех наблюдателей, которые пристально, добросовестно действительно помогали и предупреждали возможные ошибки и нарушения со стороны комиссии. Но была большая категория, которые вламывались буквально, чувствовали себя полными хозяевами, требовали - то списки им дайте, то паспортные данные, то доводили некоторых избирателей", - отметила она.

Голосование на выборах различного уровня проводилось в течение нескольких дней - с 17 по 19 сентября включительно. В этот период состоялось более 4,4 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней во всех 85 субъектах России.

ЦИК РФ Элла Памфилова

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