В Минприроды опровергли информацию о планах разрешить охоту на белого медведя

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Информация СМИ о возможности разрешить охоту на белого медведя в России не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минприроды РФ в четверг.

"Ни Минприроды России, ни Росприроднадзор, ни члены рабочей группы по сохранению белого медведя никогда не предлагали использование квот на охоту на белого медведя. Такого нет и в планах. (..) На сегодняшний момент в нашей стране действует полный запрет на добывание белого медведя", - пояснил заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

Отмечается, что охота на белого медведя на территории РФ запрещена с 1957 года. В 2000 году между правительствами РФ и США было подписано росийско-американское соглашение, в рамках которого охота допускается исключительно для коренного населения без права передачи третьим лицам в рамках определенной сторонами квоты, которой Россия ни разу не воспользовалась.

"Чукотская сторона несколько раз поднимала вопрос об открытии традиционной охоты на белого медведя, однако, рассматривая этот вопрос, Минприроды России оценивает прежде всего состояние всей популяции белого медведя, состояние мест его обитания, история из года в год ухудшается. (...) Кроме того, многое предстоит сделать по охране белого медведя непосредственно в Чукотском автономном округе", - добавил Амирханов.

Среди исключительных случаев разрешения добычи белого медведя Минприроды выделяет устранение угрозы жизни и здоровью человека, охрану здоровья населения, защиту от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, обеспечение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.

В настоящее время в России обитает четыре популяции белого медведя. Вид занесен в Международный Красный список Международного союза охраны природы.