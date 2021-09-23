Антирекорд по госпитализациям с COVID-19 зафиксирован в Петербурге

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Петербурге госпитализировали 355 человек с COVID-19, следует из ежедневной эпидемиологической справки, которую распространяет пресс-служба администрации губернатора.

Это максимальное значение с начала августа, когда Смольный возобновил публикацию расширенной статистики вместе с госпитализациями по заболеваемости коронавирусом.

Прежний антирекорд был зафиксирован неделю назад, когда городская администрация сообщала о 349 новых пациентах больниц за сутки.

На пике эпидемии в конце июня число госпитализированных в Петербурге превышало 1 тыс. человек в сутки.

В настоящее время постепенно растет общее число пациентов больниц. Если в начале прошлой недели их было около 3,7 тыс. человек, то, по данным за последние сутки, в больницах находятся 4 473 пациента с коронавирусом.

На фоне роста числа госпитализированных власти открыли еще два ковидных стационара. В комитете по здравоохранению "Интерфаксу" сообщили, что пациентов с коронавирусом начали принимать больница Святителя Луки и Николаевская больница, находящаяся в Петергофе. В Петербурге работает 16 ковидных стационаров. С начала недели число мест в таких больницах увеличилось на 550, до 5863.

С начала недели растет суточное число заболевших в городе, за последние сутки коронавирус был выявлен у 1698 человек.

Городская администрация прекратила публиковать расширенную статистику в начале июня во время Петербургского международного экономического форума и возобновила 3 августа, когда волна заболеваемости пошла на спад.