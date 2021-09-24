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Хроника последних дней СССР

Двое детей погибли при пожаре в селе в Свердловской области

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Тела двух детей - 6 и 7 лет - обнаружены при тушении пожара в частном жилом доме в селе Кадниково (Свердловская область), сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

"По предварительным данным, 24 сентября около 03:45 (мест) на пульт оперативных служб поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по в селе Кадниково. Во время тушения пожара обнаружены тела 6-летнего и 7-летнего мальчиков", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, семья арендовала данный дом. Отец детей находился на работе.

"Соседи характеризуют данную семью положительно. По имеющимся данным, в гости к ним пришла знакомая со своими детьми. Семья знакомой ранее состояла на профилактическом учете в органах системы профилактики. Во время пожара женщины успели из горящего дома эвакуировать двоих детей, а двое других - ребенок хозяйки дома и ребенок их знакомой - погибли", - добавили в прокуратуре.

Возгорание, предварительно, началось в пристройке. Площадь пожара составила 100 кв.м.

Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки, уточняет прокуратура.

Свердловская область Кадниково

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