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Yandex.Cloud создаст платформу G-Cloud для государственных информационных систем

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Yandex.Cloud создает платформу G-Cloud для размещения государственных информационных систем (ГИС), планирует запустить ее к концу 2022 года, сообщили журналистам в компании.

"На базе инфраструктуры и сервисов платформы Yandex.Cloud будет создана отдельная инсталляция, соответствующая требованиям регуляторов по безопасности и защищенности для размещения государственных информационных систем. Это даст возможность государственным организациям использовать сервисы публичной облачной платформы для разработки и эксплуатации новых цифровых продуктов, профессиональную техническую поддержку", - рассказали в компании.

Там уточнили, что уже ведется совместная работа с регуляторами по сертификации и аттестационным требованиям к платформе.

"Мы видим потребность и спрос на облачные технологии со стороны государственных организаций. Проект G-Сloud снимет барьер использования публичных облачных платформ в государственном секторе, создаст дополнительные возможности роста партнерской экосистемы Yandex.Cloud за счет новых проектов в образовании, здравоохранении, для федеральных и региональных органов власти", - прокомментировал планы операционный директор платформы Yandex.Cloud Олег Коверзнев.

В компании уточнили, что для соответствия требованиям регуляторов к размещению ГИС в дата-центрах "Яндекса" создаются изолированные сегменты на выделенном оборудовании, обеспечиваются дополнительные меры физической безопасности, внедряется поддержка российских криптоалгоритмов. Также для работы с G-Cloud создается отдельная от публичного сегмента платформы система аутентификации пользователей.

Как подчеркнул Коверзнев, проект реализуется по собственной инициативе компании.

"Это не госзаказ. Мы это не делаем за государственные деньги, это наша инвестиция. Для нас госсектор – это тоже один из понятных сегментов рынка – растущий, просто со своей регуляторикой, поэтому мы делаем отдельный периметр", - сказал он.

Yandex

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