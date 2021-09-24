В Краснодаре у кандидата в Госдуму вымогали 30 млн руб. после инсценировки изнасилования

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о попытке мошенничества в особо крупном размере возбуждено в отношении трех жителей Краснодара, вымогавших у кандидата в депутаты Госдумы РФ 30 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба управления СК по Краснодарскому краю, обвиняемые разработали план: участница преступной группы должна была инсценировать ее изнасилование мужчиной. Затем фигуранты намеревались потребовать от него деньги для урегулирования данного вопроса. Для придания своим действиям правдоподобности фигурантка заранее записала на мобильный телефон сообщника имитацию дачи ею показаний правоохранителям о якобы случившемся изнасиловании, говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого обвиняемые встретились в одной из гостиниц с потерпевшим, где незаметно подмешали в его напиток вещество, стимулирующее половое влечение. Мужчина почувствовал недомогание и в сопровождении одной из злоумышленниц ушел в номер, забронированный фигурантами дела.

"Находясь в номере отеля, злоумышленница искусственно создала доказательства, якобы имевшего место изнасилования. В дальнейшем обвиняемые сообщили мужчине о том, что их соучастница обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением, продемонстрировали подготовленную фиктивную запись ее показаний и потребовали от него 30 млн рублей, якобы для передачи сотрудникам МВД с целью увода его от ответственности, снизив в итоге сумму до 15 млн рублей. На следующий день фигурантка обратилась в органы СК России с заявлением о якобы совершенном изнасиловании", - сообщается на канале пресс-службы СКР в Youtube.

В свою очередь потерпевший также обратился с соответствующим заявлением о действиях обвиняемых. Они были задержаны и позже арестованы. Против обвиняемых возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). В отношении девушки также возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе (часть 3 статьи 306 УК РФ).