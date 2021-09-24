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Хроника последних дней СССР

Путин в субботу встретится с лидерами прошедших в Думу партий и главами регионов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин будет общаться в субботу с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму, а также с избранными главами субъектов Федерации, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра такой фактически насыщенный день у президента, несмотря на субботу. В начале второй половины дня имеет в виду встретиться с руководством политических партий. Также проведет общение с избранными главами субъектов РФ", - сказал Песков.

По его словам, запланированы также внутренние совещания, все - посредством видеоконференции, уточнил пресс-секретарь президента.

На вопрос журналистов, будут ли среди приглашенных на встречу с главой государства лидеры только парламентских партий или, может быть, те, чьи представители прошли в парламент по одномандатным округам, представитель Кремля ответил: "Список пока дорабатывается, точно сказать не могу".

Касаясь планов представления главой государства кандидатуры нового спикера Госдумы, Песков призвал "подождать до завтра".

Владимир Путин Госдума

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