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Суд оставил в силе приговор бывшему директору омского "Мостовика"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Омский областной суд отклонил апелляции на приговор бывшему гендиректору НПО "Мостовик" Олегу Шишову по делу о неуплате НДФЛ на сумму свыше 91 млн рублей, сообщила пресс-служба суда.

Коллегия по уголовным делам облсуда оставила апелляции прокуратуры, Шишова и его защиты без удовлетворения и оставила приговор Первомайского суда без изменений.

Районный суд в июле 2021 года признал Шишова виновным в неисполнении обязанностей налогового агента (ч.2 ст.199.1 УК) и назначил ему два года условно. Суд счел, что в январе-марте 2014 года гендиректор НПО "Мостовик", являясь распределителем денежных средств организации и имея финансовую возможность, не перечислил в бюджет удержанный из заработной платы работников налог на доходы физических лиц в сумме более 91 млн рублей.

По версии следствия, обвиняемый направлял деньги на погашение кредитных обязательств организации, предоставлял займы аффилированным организациям, производил расчеты с контрагентами, а также тратил на другие цели, не связанные с уплатой налогов.

Поскольку преступление было совершено в 2014 году, а в 2015 году Госдума приняла постановление об амнистии в связи 70-летием Победы, Шишов был амнистирован.

В марте 2016 года Шишов был приговорен к трем годам колонии по делу о растрате 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума. В сентябре того же года его признали виновным по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159.4 УК (мошенничество в особо крупном размере) и приговорили к четырем годам колонии общего режима с учетом предыдущего приговора.

В марте 2017 года он был освобожден условно-досрочно.

НПО "Мостовик" занималось проектированием объектов транспортного, специального и промышленно-гражданского назначения, строительством мостов, дорог, тоннелей, линий метрополитена. Компания возводила объекты к саммиту АТЭС-2012 на Дальнем Востоке, Олимпиаде-2014 в Сочи и других. В 2015 году предприятие было признано банкротом.

Омск Мостовик Олег Шишов Омский областной суд Первомайский суд

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