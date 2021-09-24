Генпрокуратура признала нежелательными в РФ две саентологические организации

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными на территории РФ деятельность двух саентологических организаций из США, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам изучения поступивших материалов надзорное ведомство в пятницу, 24 сентября, признало нежелательными в РФ следующие организации: World Institute of Scientology Enterprises International, WISE Int. ("Всемирный Институт Саентологических Предприятий"); Church of Spiritual Technology, CST ("Церковь Духовной Технологии"), использующей также наименование "L. Ron Hubbard Library" ("Библиотека Л. Рона Хаббарда"), говорится в сообщении надзорного ведомства.

Установлено, что деятельность указанных религиозных корпораций представляет угрозу безопасности РФ, пояснили в Генпрокуратуре.

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования", - заключили в Генпрокуратуре.