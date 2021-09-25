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Хроника последних дней СССР

Взрыв газа в жилом доме в Свердловской области унес жизнь одного человека

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В субботу утром в жилом доме в Верхней Пышме (Свердловская область) взорвался газ, пострадал один человек, сообщает Главное управление МЧС по Свердловской области.

"Пострадал один человек, госпитализирован, причину произошедшего устанавливают следственные органы", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. По прибытию пожарно-спасательных подразделений возгорания не обнаружено. Выявлены обрушения межквартирных перегородок. Несущие конструкции здания не повреждены. До прибытия спасателей из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, в том числе двое детей.

Свердловская область

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