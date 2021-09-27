На Урале участкового обвинили в сексуальном насилии над 12-летней девочкой

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Центральный аппарат СКР взял на контроль расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в преступлениях сексуального характера в отношении 12-летней девочки в Первоуральске (Свердловская область), сообщает СКР.

"Мужчины задержаны. Установлено, что один из них является участковым уполномоченным полиции, а еще один фигурант - ранее неоднократно судим", - говорится в сообщении. В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте подозреваемых, заявили в ведомстве.

Отмечается также, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления СКР доложить о ходе расследования данного дела.

Пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области уточняет, что обоим задержанным уже предъявлено обвинение. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

"Будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь. В частности, в МВД будет внесено соответствующее представление. Также в ходе расследования будет выясняться, каким образом участковый был принят на службу в МВД. Следственным комитетом области направлено в ГУ МВД требование о проведении служебной проверки по этому поводу", - добавили в управлении.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых в свою очередь пояснил "Интерфаксу", что вечером в субботу, 25 сентября, к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска обратилась за помощью 12-летняя девочка.

"Она сообщила, что в отношении нее двумя неизвестными совершены противоправные действия насильственного характера", - сказал Горелых.

По его данным, один из фигурантов дела - находившийся на выходном 33-летний участковый уполномоченный, на службу он поступил в мае прошлого года.

Второй обвиняемый по данному делу - 41-летний помощник машиниста на местном коммерческом предприятии, ранее неоднократно судимый, в том числе по статьям "угроза убийством", "кража", "убийство" и "разбой".